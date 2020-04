Schuldirektor Glattauer gibt Noten. Heute: Rundmail – Eltern sollen Kinder selber betreuen. Schüler sind im digitalen Schwitzkasten! TV: Von Kindern und der Pornoindustrie. Und: Stehen die Schulen vor dem Neustart?

Eltern sollen Kinder selber betreuen ...

Note: Gar nicht gut

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Schüler sind im digitalen Schwitzkasten!

Note: 5.0

Wenn man aufwacht und alle da sind ... :-)

Note: Sehr gut

TV: Von Kindern und der Pornoindustrie ...

Note: Zu gut (gemeint)

Stehen die Schulen vor dem Neustart?

Note: Oje!

Knapp 7.000 Kinder werden aktuell in Schulen betreut. Jetzt erging dorthin ein Rundmail: "Trotz manchen anderslautenden Wunschvorstellungen muss an erster Stelle die Eindämmung der Verbreitung des Virus stehen. Es sollen daher weder Eltern noch SchülerInnen zum Schulbesuch animiert werden (…)." Absender: die Personalvertretung der Pflichtschullehrerinnen. Das riecht nach Kampf.Lehrer sind lernfähig. Mussten sich Schüler am Beginn von Homeschooling noch in gefühlt 17 verschiedenen E-Learning-Modi quälen (jede Lehrerin im Glauben, sie verdiene sich ihre Gage umso redlicher, je mehr Arbeitsaufträge sie erstelle), haben sich die meisten Schulen inzwischen auf EINE Plattform plus EIN schlankes Distance-Learning-Ritual geeinigt. Oder wie der Österreicher sagt: Homeschooling geht jetzt.Schon rufen manche feierlich die "neue Schule" aus., lese ich,. Hm. Ist es nicht vielmehr so, dass es die Kinder und Jugendlichen sind, die plötzlich stets erreichbar sein müssen? Und wie reizvoll ist es für ein Kind, 24 Stunden am Tag im digitalen Lernschwitzkasten zu stecken? Ein mir umständehalber einigermaßen gut bekannter Bub, 11, freut sich aktuell auf nichts mehr als auf "Schule alt". Natürlich A) wegen der Freunde. Aber schon auch B) "Weil die richtige Schule wirklich aus war, wenn sie aus war."Lehrerin Anneliese Sch. gab ihren Schülern (Brennpunkt-NMS, 2. Klasse) die Aufgabe, in einem Aufsatz ihre Situation zu Hause zu beschreiben. Hier in Auszügen das originelle Antwort-Mail eines der Kinder.(Anm.: Orthodoxe Christen feiern Ostern erst jetzt).Ohne Kommentar :-)Leserin K. schreibt mir: "Das Schulfernsehen ist ein Armutszeugnis für den ORF, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinder und Jugendliche damit ihre Zeit verschwenden. Heute die 11. Folge von 'Waisenhaus für wilde Tiere', dann 'Newton' über Virtual Reality (Teletext: 'Die Pornoindustrie wittert ungeahnte Umsätze'). Und Jamie Oliver, mit dem Schulkinder z.B. eine 'sündhafte Mousse' zubereiten sollen." Chris K. schlägt Sprachkurse vor. Hm. ORF-Chefkorrespondent Roland Adrowitzer sollte diese jedenfalls eher nicht halten. "Die Ereignisse überschlagen einander", pflegt der zu sagen. Da lächelt der gelernte Deutschlehrer still in einander hinein. ;-)Erste Weichenstellungen für einen Neustart Schule im Mai: Seit Freitag weisen Bildungsdirektionen ihre Schulen an, fixe Lehrer-Teams zu bilden, "die einander im Notfall abwechseln können". Die Rede ist von Schülergruppen von 6–7 Kindern. Auch die Ausgabe von Desinfektionsmitteln läuft auf Hochtouren. Schon machen Lehrerinnen-Gewerkschaften (Paul Kimberger) verbal dagegen mobil.