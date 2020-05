Rupert Grint ist Papa seines 1. Mini-Weasleys

Rupert Grint und seine langjährige Freundin Georgia Groome sind Eltern! Ihr erstes Baby ist ein Mädchen.

In "Harry Potter" hatte Ron (Rupert Grint) einen ganzen Haufen Brüder und eine Schwester. Die Weasleys waren für ihren Kinderreichtum legendär. Im echten Leben hat bei Rupert Grint in London der Storch zum ersten Mal vorbeigeschaut.Der 31-jährige Rotschopf und seine 28-jährige Langzeitfreundin Georgia Groome haben Anfang Mai ein Mädchen bekommen, wie er " People " mitteilte.Die beiden Schauspieler sind seit 2011 ein Paar, halten ihre Beziehung aber aus der Öffentlichkeit. Erst wenige Wochen vor der Geburt bestätigten sie die Schwangerschaft. Eines der wenigen Fotos der zukünftigen Mutter mit Baby-Bauch tauchte im April auf (siehe Fotoshow oben).Rupert und Georgia bitten darum, dass man sie trotz der guten Neuigkeiten in Ruhe lässt. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass es kein Bild ihrer neugeborenen Tochter auf Social Media gibt.