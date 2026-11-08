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Russell Brand wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen.
Russell Brand wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen.
REUTERS/Toby Shepheard
Hollywood-Star in Haft

Ekel-Empfang! Russell Brands Zelle mit Kot beschmiert

Nach seinem Schuldspruch wegen Vergewaltigung erlebte der britische Komiker bei seiner Ankunft im Gefängnis eine unangenehme Überraschung.
Von Heute Entertainment
08.11.2026, 10:23
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Russell Brand (51) hat seine erste Nacht hinter Gittern verbracht. Der britische Schauspieler und Komiker wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen und sitzt nun im berüchtigten Londoner Gefängnis HMP Wandsworth.

Doch schon bei seiner Ankunft erwartete ihn ein Schock: Ein Mithäftling soll seine Zelle mit Kot und Urin beschmiert haben. Der Gestank breitete sich im gesamten abgetrennten Gefängnisbereich aus.

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Ob der sogenannte "Dirty Protest" gezielt gegen den prominenten Neuankömmling gerichtet war, ist nach Angaben von "RTL" allerdings nicht bestätigt.

Spartanische Verhältnisse für Ex-Hollywood-Star

Brand wurde in der sogenannten Care and Separation Unit untergebracht – einem besonders abgeschirmten Bereich für Gefangene, die von anderen Insassen getrennt werden müssen. Bei seiner Ankunft musste er sich einer Durchsuchung und medizinischen Untersuchungen unterziehen.

Seine neue Unterkunft ist äußerst karg: eine dünne Matratze auf einer festen Betonpritsche, eine Toilette mit Waschbecken sowie ein fest montierter Tisch und ein Hocker.

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Nur drei Minuten Telefonzeit

Besonders hart dürfte für Brand der eingeschränkte Kontakt zur Außenwelt sein. Er durfte zunächst nur ein etwa dreiminütiges Telefonat führen. Mit wem er sprach, ist nicht bekannt. Zu den wenigen persönlichen Gegenständen, die er behalten durfte, gehört seine Bibel.

Das Strafmaß soll am Montag (9. November) verkündet werden. Richter Joel Bennathan hat bereits deutlich gemacht, dass Brand mit einer erheblichen Freiheitsstrafe rechnen muss.

red, 08.11.2026, 10:23
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