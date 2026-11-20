i Russell Brand war wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. REUTERS/Jack Taylor Ex-Häftling warnt "Höllenloch"! Russell Brand in neues Gefängnis verlegt Der verurteilte Comedian verbüßt seine zehneinhalb Jahre in einer berüchtigten Anstalt für Sexualstraftäter. Ein Insider packt aus. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russell Brand (51) muss seine Haftstrafe unter schwierigen Bedingungen absitzen. Der britische Comedian wurde von HMP Wandsworth in London in das Gefängnis Littlehey in Cambridgeshire verlegt.

Die Anstalt beherbergt rund 1.200 männliche Sexualstraftäter und gilt als überfüllt. Ein ehemaliger Häftling bezeichnet den Knast als "Höllenloch" und warnt vor Gewalt hinter den Mauern.

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Wie es bei "Mirror" heißt, sei Littlehey laut einem Reddit-Beitrag "geringfügig weniger beschissen" als Wandsworth. Überbelegung und Gewalt würden auch dort den Alltag bestimmen.

Verlegung in strengere Anstalt möglich

Brand war wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Littlehey ist eine Kategorie-C-Anstalt mit strukturierten Rehabilitationsprogrammen für Sexualstraftäter.

Ob Brand dort bleibt, ist noch offen. Laut Gefängnisquellen könnte er erneut eingestuft und in eine strengere Anstalt der Kategorie A oder B gebracht werden. Eine Entscheidung steht noch aus.

Der Ex-Häftling fasst die Aussichten für Brand zusammen: "Es wird nicht komfortabel sein."