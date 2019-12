Russen bringen Jesus-iPhone auf den Markt

Sie suchen noch ein passendes Weihnachtsgeschenk? Russlands Handy-Veredler Caviar hat ein neues diamantverziertes iPhone mit der Heiligen Familie im Programm.

Nicht ganz billig und ganz schön dekadent! 115.000 Euro kostet das neue Jesus-iPhone mit dem diamantverzierten Weihnachtsstern in der Mitte. Das Jesuskind selbst liegt nicht auf Stroh, sondern in einem Bettchen – und sieht noch dazu eher wie en Christkind aus. Das Gerät hingegen ist ein normales iPhone 11 Pro (512 Gigabyte Speicher). Wer noch 10.000 Euro drauflegt, bekommt das größere iPhone 11 pro Max als Jesus-Version.Caviar hat auch an das etwas weniger betuchte Klientel gedacht. Für 8400 Euro gibt es das Jesus-iPhone in Silber, für 5700 Euro in Quarz/Gold). Und auch Andersgläubige wurden bedacht: Das Gerät kann auch mit der Prophetenmoschee in Medina geliefert werden.Handyveredler Caviar sorgte bereits in der Vergangenheit mit ausgefallenen Modellen für Aufsehen. Das Unternehmen brachte bereits ein Putin-iPhone und ein Trump-iPhone auf den Markt.