Russlands neuer Kampfjet interessiert auch Erdogan

Auf der Luftfahrtmesse MAKS in Moskau präsentierte Russland seinen neuen Super-Kampfjet. Besonders interessiert daran zeigte sich der türkische Präsident Erdogan.

Der Suchoi Su-57 ist Russlands künftige Wunderwaffe am Himmel. Die ersten Exemplare des hochmodernen Tarnkappenjäger sollen dieses Jahr an einige russische Fluggeschwader ausgeliefert werden.Auf der Luftfahrtmesse MAKS 2019 in Moskau durfte ein Geschwader in Su-57 Kampfjets seine Fähigkeiten vorführen. Auch der russische Präsident Wladimir Putin war persönlich dort und führte den Kampfjet seinem Gast vor: dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.Erdogan nähert sich seit einiger Zeit Russland an. Nachdem die Türkei das Flugabwehrsystem S-400 von Russland kaufte, kam es zum Bruch mit den USA. Diese schlossen die Türkei daraufhin vom Kampfjet-Programm F-35 aus. Als Ersatz für den US-Jet interessiert sich Erdogan nun offenbar für den russischen Su-57.(hos)