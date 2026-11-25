i Eine solche Javelin Anti-Panzer-Rakete der Ukraine kostet rund 240.000 US-Dollar. REUTERS/Stringer Schmuggel aus China Russlands neuer Trick: Aufblasbare Panzer China liefert Russland aufblasbare Waffenattrappen. Die täuschend echten Nachbildungen sollen ukrainische Munition verschwenden. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine auf einen neuen Trick: aufblasbare Panzer, Flugzeuge und Raketensysteme aus China.

Die Attrappen sehen für feindliche Aufklärung täuschend echt aus und sollen die Ukraine dazu bringen, ihre wertvollen Präzisionswaffen zu verschwenden.

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Eine chinesische Firma namens Gauss bewirbt die Produkte ganz offen – auch auf YouTube. In einem Video heißt es: "Aufblasen, aufstellen, täuschen." Die Attrappen simulieren sogar Wärmesignaturen und Radar-Emissionen echter Militärfahrzeuge.

Russland hat nach Angaben der New York Post seit dem Einmarsch im Februar 2022 rund 122 Millionen Dollar für solche Täuschtechnik ausgegeben. Vor dem Krieg waren es nur etwa 585.000 Dollar jährlich.

Chinesische Firma gibt sich ahnungslos

Eine Mitarbeiterin der Firma namens Sheena erklärte in sozialen Medien: "Ich bin kein Waffenhändler. Ich stelle nur aufblasbare Hüpfburgen her."

Im März habe sie einen Auftrag für 500 panzerförmige Hüpfburgen erhalten. Dann kamen Bestellungen für Wärmeplatten und Metallfarbe – und immer mehr Militärfahrzeuge.

Experten sehen darin einen Beweis für die enge Zusammenarbeit zwischen Russland und China. "Ohne umfangreiche chinesische Unterstützung wäre Russland nicht mehr als vier Jahre im Krieg", sagt Michael Kofman von der Carnegie-Stiftung. Die Lieferanten seien mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem chinesischen Militär verbunden.

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Auch Ukraine nutzt Attrappen

Auch die Ukraine setzt Berichten zufolge auf Täuschtechnik – unter anderem Panzerattrappen aus Sperrholz. Der Vorteil: Wenn der Feind Attrappen beschießt, verschwendet er teure Präzisionswaffen. Dieser Effekt verstärkt sich mit der Zeit.