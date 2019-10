Ryan Reynolds und Blake Lively narren mit Babyfoto

Das Foto ist entzückend, aber verraten wird trotzdem nichts: Ryan Reynolds und Blake Lively feiern ihr 3. Baby, die Welt feiert mit, ohne etwas zu wissen.

"Erstes Babyfoto" zeigt kein Baby

Anfang Oktober, wahrscheinlich am 4., kam die kleine Tochter von Blake Lively und Ryan Reynolds zur Welt. Nach Geburt und Medienaufregung flüchteten die Eltern mit ihrem neuen Schatz in Ryans Heimat. Der Deadpool-Darsteller stammt aus Vancouver im kanadischen British Columbia.Dort genießen die Eltern mit ihrer Tochter die unberührte Natur im Wald. Ryan trägt sein kleines Mädchen in einer Babytrage am Bauch, im Arm hält er Mama Blake. Die Eheleute strahlen sich glücklich an.Ryan twitterte das Bild, um für die Wahlen in Kanada zu werben. Man solle wählen gehen und helfen, für seine Töchter die Natur zu erhalten.Das interessiert die internationalen Medien wenig, denn: Es ist das erste Babyfoto der neuen Tochter. Eine Jubelüberschrift folgt der nächsten, dabei ist rein gar nichts vom kleinen Mädchen zu erkennen. Das Gesicht ist abgedeckt, das Mädchen gegen die Kälte dick eingepackt. Zu erkennen ist nichts. Auch den Namen des Mädchens verraten die Eltern noch nicht.Ryan und Blake zeigen ihre Kinder extrem selten und beschützen ihre Privatsphäre. Inez ist inzwischen drei, James ist vier. Zu sehen bekommt man sie selten.