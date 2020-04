Kurzarbeit bei den Salzburger Festspielen

Auch die Salzburger Festspiele setzen während der Corona-Krise auf das neue Kurzarbeits-Modell.

Osterfestspiele und Pfingstfestspiele abgesagt

Noch ist unklar, ob die Salzburger Festspiele heuer im Sommer stattfinden können. 242 Mitarbeiter werden einstweilen in Kurzarbeit geschickt, bestätigte deren kaufmännischer Geschäftsführer Lukas Crepaz gegenüber der Austria Presse Agentur (APA)."Wir befinden uns noch in Feinabstimmungen mit unserem Betriebsrat bezüglich Sozialpartnervereinbarung, in der alle Details für die Kurzarbeit geregelt werden", heißt es in einem Statement. Auch hier wolle man unter allen Umständen verhindern, dass feste Mitarbeiter gekündigt werden. Wie lange Kurzarbeit gilt, hängt davon ab, ob und in welcher Form die Jubiläumsfestspiele im Sommer 2020 stattfinden können."Wie und in welcher Form die geplanten Vorbereitungsarbeiten – also Produktion der Bühnenbilder und Kostüme, technische Einrichtungen und Proben – stattfinden können, hängt sehr von den Maßnahmen der Bundesregierung ab", erklärte Crepaz.Die Osterfestspiele und die Pfingstfestspiele wurden bereits abgesagt. Man versuche die Produktionen in die nächsten Jahre zu verschieben, heißt es weiter.