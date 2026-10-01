i SalzburgMilch ührt die Traditionsmarke QimiQ fort SalzburgMilch Neustart nach Insolvenz Traditionsmarke QimiQ in letzter Minute gerettet Nach der Insolvenz übernimmt SalzburgMilch die bekannte Marke QimiQ und sichert damit deren Fortbestand in Salzburg. Von Team Wirtschaft 01.10.2026, 13:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für den Schlagobersspezialisten QimiQ aus Hof bei Salzburg. Die Gläubiger haben dem verbesserten Sanierungsplan zugestimmt.

Damit kann das Unternehmen, das sich seit April 2026 im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung befand, aufatmen.

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SalzburgMilch steigt als regionaler Partner ein

Die SalzburgMilch übernimmt alle immateriellen Güterrechte und führt die Marke QimiQ fort. Wie "Salzburg24" berichtet, wurde der Einstieg des Milchverarbeiters am Donnerstag (1. Oktober) vom KSV bestätigt. Zuvor hatte die SalzburgMilch bereits öffentlich ihr Interesse an einer Übernahme bekundet.

203 Gläubiger hatten Forderungen von insgesamt rund 6,66 Millionen Euro angemeldet. Die Insolvenzverwaltung erkannte davon etwa 4,72 Millionen Euro an, während knapp 1,93 Millionen Euro weiterhin bestritten sind.

QimiQ

Der nun angenommene Sanierungsplan sieht für die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent vor, die innerhalb von zwei Monaten nach Rechtswirksamkeit ausgezahlt werden soll.

Produktionsstandort bleibt in Salzburg

Mit der Übernahme durch SalzburgMilch bleibt der Produktionsstandort in Salzburg erhalten. QimiQ wurde für den europäischen Markt bereits in der Vergangenheit bei SalzburgMilch hergestellt. Für das internationale Geschäft bestehen weiterhin Partnerschaften in Italien, der Schweiz, Japan und Neuseeland.

Dem Insolvenzantrag im Frühjahr war eine lange wirtschaftliche Durststrecke vorausgegangen. Nachwirkungen der Pandemie, stark gestiegene Kosten durch den Ukraine-Krieg und ein hoher Milchpreis, der nicht vollständig an die Abnehmer weitergegeben werden konnte, setzten dem Unternehmen zu. Die Rettungsphase wurde zudem vom Tod des Firmengründers Rudolf Haindl überschattet.

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Zukunft für QimiQ gesichert

Zum Zeitpunkt der Insolvenz beschäftigte QimiQ nur noch zwei Mitarbeitende, obwohl im Geschäftsjahr 2024 noch über zehn Millionen Euro Umsatz mit 20 Beschäftigten erzielt wurden. Die Bilanz wies jedoch einen Verlust von über drei Millionen Euro aus.

Mit dem Einstieg der SalzburgMilch und dem angenommenen Sanierungsplan ist der Fortbestand der Traditionsmarke nun gesichert.