i Smartphone-Sicherheit und Datenschutz pixabay.com Neues Datenschutz-Feature Samsung: Das bedeutet der blaue Punkt am Handy Samsung-Handys zeigen nach dem Update auf One UI 9 einen blauen Punkt. Das Symbol warnt Nutzer vor Standortzugriffen durch Apps. Von Technik Heute 18.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ein Samsung-Smartphone mit dem neuesten Update auf One UI 9 besitzt, wird eine kleine Neuerung am oberen Bildschirmrand bemerken: Ein blauer Punkt erscheint plötzlich neben dem bereits bekannten grünen Symbol.

Das blaue Icon signalisiert, dass eine App gerade auf deinen Standort zugreift. Tippst du auf das Symbol im Quick-Panel, siehst du sofort, welche Anwendung die Ortsdaten abfragt. So kannst du verdächtige Hintergrundaktivitäten schnell erkennen.

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Wie CHIP unter Berufung auf SamMobile berichtet, erscheint der blaue Punkt immer dann, wenn eine App auf Positionsdaten abruft. Das erleichtert die Kontrolle darüber, welche Programme diese Berechtigung nutzen.

So passt du die Berechtigungen an

Falls eine App ohne erkennbaren Grund auf deinen Standort zugreift, kannst du das ändern. Gehe dazu in die Einstellungen, dann auf Standort- und App-Berechtigungen. Dort lässt sich für jede Anwendung festlegen, ob sie auf Ortsdaten zugreifen darf.

Experten empfehlen, den Standortzugriff nur während der aktiven Nutzung einer App zu erlauben. Wenn ein Programm überhaupt keine Ortsdaten benötigt, kann die Berechtigung komplett entzogen werden.

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Grüner Punkt zeigt Kamera und Mikrofon an

Neben dem blauen Punkt gibt es auch weiterhin den grünen Punkt. Dieser signalisiert, wenn Apps auf Kamera oder Mikrofon zugreifen. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Funktionen zeigt das System eine pillenförmige Anzeige mit allen aktiven Icons.