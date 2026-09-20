i Handy mit Börsendaten pixabay.com Handy-Markt Samsung schnappt sich Krone am Smartphone-Markt Der südkoreanische Konzern hat Apple als führenden Smartphone-Hersteller weltweit wieder überholt. Der Vorsprung ist aber hauchdünn. Von Technik Heute 20.09.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Kampf um die Spitze am weltweiten Smartphone-Markt bleibt spannend. Nachdem Apple im vergangenen Jahr noch die Nase vorne hatte, hat Samsung jetzt wieder die Führung übernommen.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research kommt Samsung aktuell auf einen Marktanteil von 22 Prozent. Die Auslieferungen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent. Apple folgt dicht dahinter mit 21 Prozent.

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Wie es auf chip.de heißt, konnte sich Samsung trotz mehrfacher Preiserhöhungen bei seinen Smartphones an der Spitze behaupten. Besonders erfolgreich verkauft sich derzeit das im August erschienene Galaxy Z Fold 8.

So sieht das Ranking aus

Hinter den beiden Branchenriesen folgen mit deutlichem Abstand die chinesischen Hersteller: Xiaomi kommt auf 11 Prozent Marktanteil, Oppo auf 10 Prozent und Vivo auf 8 Prozent.

Noch im Jahr 2025 sah die Lage anders aus: Damals führte Apple mit 20 Prozent Marktanteil knapp vor Samsung mit 19 Prozent. Die iPhone-17-Serie und starke Nachfrage in Schwellenländern hatten den US-Konzern an die Spitze gebracht.

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Galaxy Z Fold 8 als Trumpfkarte

Mit dem Erfolg seines neuen Falthandys könnte Samsung seine Position bis zum Jahresende weiter festigen. Allerdings bleibt der Markt insgesamt unter Druck, da steigende Speicherpreise die Branche belasten.