i Samsung-Handy mit Musik und Kopfhörer pixabay.com Galaxy-Nutzer aufgepasst Samsung Sound: App wird bald eingestellt Die Sound-App von Samsung steht vor dem Aus. Ab April 2027 müssen Galaxy-Nutzer für Soundbars auf SmartThings umsteigen. Von Technik Heute 04.10.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Samsung-Nutzer müssen sich auf eine Änderung einstellen: Der Elektronikkonzern zieht bei seiner Sound-App den Stecker. Die erst im Februar 2026 erschienene Anwendung wird ab dem 1. April 2027 nicht mehr verfügbar sein.

Die Samsung Sound-App sollte die Einrichtung und Steuerung von Soundbars und WLAN-Lautsprechern erleichtern. Mit einer modernen Oberfläche wollte der Hersteller punkten, doch die App hatte von Anfang an mit Kinderkrankheiten zu kämpfen.

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Wie CHIP unter Berufung auf Android Authority berichtet, fehlten der neuen App wichtige Funktionen. Die IP-Steuerung, die Option "Automatisch ausschalten" und eine Verknüpfung für "Tap Sound" waren nicht vorhanden. Auch das Ausschalten einer bereits eingeschalteten Soundbar war problematisch, da der entsprechende Button nach dem Einschalten aus der App verschwand.

SmartThings übernimmt die Steuerung

Künftig soll die bewährte SmartThings-App die Aufgaben allein übernehmen. Dort lassen sich Samsung-Soundbars und WLAN-Lautsprecher bereits jetzt einrichten und steuern. Bis zum 31. März 2027 können Nutzer die Samsung Sound-App noch verwenden, danach ist der Wechsel zu SmartThings zwingend erforderlich.

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Samsung räumt weiter auf

Der Tech-Riese stellt zudem weitere Apps ein. Quick Measure und AR Doodle werden bereits zum 31. Dezember 2026 abgeschaltet. Mit Quick Measure konnte man über die Smartphone-Kamera Messungen durchführen, AR Doodle ermöglichte dreidimensionale Zeichnungen in der Umgebung. Samsung kündigt zwar verbesserte Nachfolger an, nennt aber noch keinen konkreten Termin.