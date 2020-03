Sanddorn-Set für ein starkes Immunsystem

"Heute" verlost ein Sanddorn-Immunstärkungspaket inkl. je 1x Bio-Sanddorn Frischeelixier +C sowie 1x Bio-Sanddornfruchtfleischöl.

Das Familien-Start-up aus der steirischen Bergregion Joglland kultiviert seit 2014 Österreichs 1. Bio-Sanddorn. Mit dem lebensbejahenden Superfood werden Sanddorn-Produkte zum Wohlfühlen – wie Frische-Nahrungsergänzungen, Detox-Tees, Sanddornöle und Naturkosmetik – hergestellt.Die beidenkultivieren diese Vitamin C-Bombe in den eigenen SANDICCA Sanddorngärten auf rund 860 Meter Seehöhe. DerMit einem eigens entwickelten und patentierten Kaltrührverfahren werden die gesunden Inhaltsstoffe des Sanddorns und sein fruchtiger Geschmack nach Marille und Maracuja beibehalten und liefert damit einen wertvollen Beitrag zur Immunstärkung., erklären das GründerInnen-Duo Tanja und Gabriel Kroisleitner die Unternehmensphilosophie.Immunstärkende Produkte wie das Sanddorn Frische Elixier +C aus der Steiermark, sorgen für die Stärkung des Immunsystems und für mehr Widerstandskraft der eigenen Abwehrkräfte. Das einzige momentan in Österreich erhältliche kaltgerührte Sanddorn Frische-Elixier +C deckt nicht nur den täglichen Vitamin-Bedarf ab, sondern hat es bereits bis nach Hong Kong und Japan geschafft. Dasbeschreitet mit der kostbaren Frucht damit neue Wege.Alle weiteren Informationen findest du hier: