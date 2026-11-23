i Boris Becker und seine damalige Verlobte, Alessanda (Sandy) Meyer-Wölden, bei der 'Boris Becker Charity Night' in München 2008. APA-Images / EPA / URSULA DUEREN Doku-Schock Sandy packt aus: So endete die Verlobung mit Becker Sandy Meyer-Wölden erhebt in einer Sky-Doku schwere Vorwürfe gegen Boris Becker. Von der Trennung erfuhr sie aus der Zeitung. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund 18 Jahre nach der geplatzten Verlobung mit Tennis-Legende Boris Becker (59) packt Sandy Meyer-Wölden (43) nun in einer Dokumentation aus. Die 43-Jährige spricht über die kurze Beziehung und wie das Liebes-Aus damals ablief.

In der Sky-Doku "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende" schildert die Unternehmerin ihre Sicht der Dinge. Sie habe ihrem damaligen Verlobten eine SMS geschrieben: "Wenn du nicht antwortest, ist es wohl vorbei. Das heißt dann wohl: Aus unserer Verlobung wird nichts?"

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Doch Becker habe diese Nachricht aus dem Zusammenhang gerissen und an die Bild-Zeitung weitergegeben. Dort habe er sich als derjenige dargestellt, der per SMS verlassen worden sei. "Ich habe aus der Bild-Zeitung von unserer Trennung erfahren", so Meyer-Wölden.

Nur 83 Tage dauerte die Verlobung

Die Beziehung der beiden hielt insgesamt nur 83 Tage. In seiner 2013 erschienenen Autobiografie beschrieb Becker, dass er sich in Meyer-Wölden verliebt habe, die Verliebtheit sich aber schnell gelegt habe. Ihr Interesse an Partys und roten Teppichen habe ihn gestört.

Sandy Meyer-Wölden heiratete später Comedian Oliver Pocher, mit dem sie drei Kinder hat. Aus einer weiteren Ehe stammen zwei weitere Kinder.

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Auch Lilly Becker spricht in der Doku

Auch Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker kommt in der Produktion zu Wort. Sie erzählt von ihren Gefühlen, als die Verlobung 2008 bekannt wurde. Sie habe sich noch nie "so hässlich, alt und ungewollt gefühlt".