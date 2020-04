"Pervers": Model wegen Langzeitstillen beschimpft

Die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin Sara Kulka wird noch immer im Netz angefeindet.

Von Fans beschimpft

Schon seit der Geburt ihrer ersten Tochter Matilda (5) hatte die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin sich ganz öffentlich dabei präsentiert, wie sie ihrem Nachwuchs die Brust gegeben hatte – und das auch in höherem Alter noch.Das änderte sich auch nach Töchterchen Nummer zwei, Annabell (3), nicht. Für das Langzeitstillen wurde die Blondine jedoch oftmals stark kritisiert – und zieht nun ihre Konsequenzen: Sara wird das Brustgeben nicht mehr thematisieren!"Dieser Hass, der mir diesbezüglich entgegenkam, oder Unterstellungen, dass ich pervers bin und krank und pädophile Neigungen habe. Das hat mich so völlig fertig gemacht", erklärte die 29-Jährige gegenüber "Promiflash".Öffentliches Stillen will sie sich aber weiterhin verteidigen: "Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde mir wünschen, dass einfach mehr Leute den Mut haben, es zu tun", so das Model.