Sarah Connor singt bei Show gegen "AfD-Idioten"

Bei ihrem Konzert in der ausverkaufte Barclaycard Arena in Berlin setzte Sarah Connor ein Zeichen gegen die rechte Partei.

Momentan befindet sich die 39-jährige Sängerin mit ihrem neuen Album "Herz Kraft Werke" auf großer Tournee durch Deutschland. Bei ihrem Auftritt in Hamburg nahm sie kurz nach derStellung zum Wahlerfolg der rechtsextremen "Alternative für Deutschland"."Und AfD-Idioten, mein Herz kriegt ihr nicht", lautet eine Textzeile ihres Songs "Ruiniert" für den die Musikerin in der ausverkauften Halle tosenden Applaus kassierte. Das Lied handelt insgesamt von der Verrohung der Gesellschaft und genau gegen die kämpft Sarah Connor.Am 12. November steht die Mutter von vier Kindern in der Wiener Stadthalle auf der Bühne.