i Sarah Engels ProSieben Emotionales TV-Geständnis Sarah Engels bricht bei The Voice in Tränen aus Die ESC-Sängerin wurde bei einem Battle-Song so emotional, dass sie zu weinen begann - und sprach über ihren letzten Wunsch. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein zutiefst rührender Moment ereignete sich am Freitagabend bei The Voice of Germany. Als die italienische Gruppe Soul-Food Vocalist gemeinsam mit dem Talent Zayed den Song "Fall on Me" von A Great Big World und Christina Aguilera performte, flossen bei Gast-Coach Sarah Engels (34) die Tränen.

Die ehemalige DSDS-Kandidatin und ESC-Teilnehmerin war von der gefühlvollen Darbietung so überwältigt, dass sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten konnte. Auch Coach Nico Santos (33) kämpfte mit den Tränen und umarmte seine Schützlinge nach dem Auftritt.

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"Das Lied möchte ich hören, wenn ich von dieser Welt gehe", gestand Engels unter Tränen. "Mir fehlen die Worte. Wenn Nico nicht euch alle mitnimmt, dann ist hier irgendwas falsch!"

Auch Shirin David war begeistert

Rapperin Shirin David (31) zeigte sich ebenfalls beeindruckt: "Das war ganz, ganz großes Kino." Doch der emotionale Abend war noch nicht vorbei - nach einem weiteren Battle mit "Rebel Yell" von Billy Idol äußerte auch Coach Rea Garvey (53) einen ungewöhnlichen Wunsch: "Wenn ich von dieser Welt gehe - dann will ich das hören!"

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Alle Talente kommen weiter

Am Ende entschied sich Santos, sowohl die Soul-Food Vocalist als auch Zayed in die nächste Runde mitzunehmen. Engels vergab daraufhin den "Battle of the Night"-Award und schwärmte: "Das hatte etwas Göttliches."