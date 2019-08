Sarah Lombardi (26) wird wegen Bikini-Foto beleidigt

Wegen eines freizügigen Instagram-Fotos erntete Sarah Lombardi eine Menge fieser Hass-Kommentare. Doch die Sängerin wehrt sich gekonnt gegen das Bodyshaming.

Sarah Lombardi postete in den vergangenen Tagen ein freizügiges Bikini-Foto auf Instagram und musste dafür viel Kritik von ihren Followern einstecken.In den Augen einiger User habe die 26-jährige Sängerin nämlich "Hängebrüste". Außerdem wäre es längst an der Zeit für ein "Push-Up", ist ebenfalls in den Kommentaren zu lesen.Eigentlich äußert sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi nie zu solchen fiesen Attacken in den sozialen Medien, doch nun platzte ihr offenbar der Kragen."Solche abartigen Kommentare? Genau deshalb fühlen sich immer mehr junge Mädchen unwohl und unsicher in ihrem Körper und glauben, der perfekten Frau nicht gerecht werden zu können", wehrt sie sich gegen den Hate.Für diese offenen Worte erhält Sarah Lombardi viel Lob und Zuspruch. Bleibt nur zu hoffen, dass sich ihre Kritiker diese auch zu Herzen nehmen.(wil)