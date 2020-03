So süß bestätigt Julian seine Beziehung zu Sarah

Sarah Lombardi ist mit Fußballer Julian Büscher zusammen. Das bestätigte er nun in einem Instagram-Posting.

Sie sind seit fast 3 Monaten ein Paar

Lange kursierte die Gerüchteküche, dass Sarah Lombardi mit ihrem "Dancing on Ice"-Partner Joti zusammen sei. Doch die Sängerin betonte stets, dass sie nur gute Freunde seien.Und das stimmt auch: Denn Sarah hat ihr Herz an einen anderen Mann verschenkt – und zwar an Fußballer Julian Büscher. Die beiden waren bereits mehrmals gesichtet worden, auch küssend.Nun machte Julian ihre Beziehung auf Instagram offiziell. Das Foto zeigt, wie der 26-Jährige verträumt aufs Smartphone schaut. Wer genau hinschaut, erkennt, dass Julian sich hier das Bild von Sarah Lombardi anschaut. Zu dem Beitrag schrieb er lediglich ein Datum: 15/12/19 – der Tag an dem sich die beiden kennengelernt haben. Süß!