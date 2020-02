Das sagt Pietro Lombardi über Sarahs neuen Freund

Sarah Lombardi ist wieder vergeben! Es handelt sich dabei um den deutschen Fußballspieler Julian Büscher. Doch was sagt eigentlich ihr Ex dazu?

Pietro äußert sich zu den Knutsch-Fotos von Sarah

Er ist noch immer Single

Während Pietro noch immer auf der Suche nach seiner Traumfrau ist, hat Sarah ihre große Liebe bereits gefunden. Er heißt Julian Büscher (26) und spielt Fußball beim Turn und Sportverein Haltern am See. Erst vor Kurzem hatten die beiden sich ganz öffentlich geküsst. Sarah selbst schweigt bis jetzt dazu.Dafür gab es eine erste Reaktion von ihrem Ex-Mann Pietro. "Sarah ist alt genug. Und wenn sie glücklich ist, dann soll sie das sein. Egal, mit welchem Partner. Deswegen ist das nicht meine Baustelle." Er habe schließlich sein eigenes Leben, so Pietro:. "Meine Baustelle ist, Papa zu sein und nicht irgendwie über Beziehungen von meiner Ex zu reden."Dass Sarah sich mit ihrem Freund in der Öffentlichkeit zeigt, versteht Pietro. Er würde genau dasselbe machen, wenn er wieder vergeben wäre: "Wenn ich eine Frau kennenlernen würde, würde ich mich auch mit ihr in der Öffentlichkeit zeigen. Aber es gibt keine. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Zeit dafür."