Sarah Lombardi kündigt Duett mit Pietro an

Fans dürfen gespannt sein: Am 13. September veröffentlicht Sarah Lombardi einen neuen Song. Und sie singt mit Pietro – aber nicht mit ihrem Ex-Mann.

Kurz bevor wir Sängerin Sarah Lombardi am Jury-Pult von "Das Supertalent" zu sehen bekommen, wird sie einen neuen Song veröffentlichen. Auf Instagram teilte sie einen kurzen Teaser und schrieb dazu: "Seid gespannt…something special is coming soon".Wie der Clip verrät, handelt es sich um ein Duett mit Pietro – allerdings nicht mit ihrem Ex-Mann, sondern mit Pietro Basile (30). Das Lied heißt "Ich liebe nur dich" und erscheint am 13. September."Das Supertalent" mit Jurymitglied Sarah Lombardi startet am 14. September auf RTL. Sie wird darin gemeinsam mit Poptitan Dieter Bohlen "We Have a Dream", die Finalisten-Hymne der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", singen.