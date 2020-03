Sarah Lombardi erklärt "Sex-Toy" am Fensterbrett

Ist das etwa ein Dildo? Ein Video aus Sarah Lombardis Bad sorgte für Aufregung. Sie reagierte auf die Gerüchte!

Sarah Lombardi filmte sich vor ihrem Badezimmerspiegel, im Hintergrund sah man ein Fenstern. Auf dem Fensterbrett standen eine Topfpflanze, Kleinzeugs und ein schwarzes Objekt. Das dunkle Ding ließ die Fantasie der Zuschauer durchdrehen. Deutschlands größte Klatschzeitung spekulierte, es könne sich um einen Dildo handeln.Natürlich dauerte es nicht lang, bis jemand Sarah die Geschichte steckte. Die Sängerin und Moderatorin zögerte nicht lang, griff zum Handy und tobte sich ebenfalls aus. Zur Musik vom "Weißen Hai" klärte sie das Rätsel um das mutmaßliche Sex-Spielzeug.Was von der Form her vage an einen Dildo erinnert, ist ein schwarzer Bade-Handschuh, mit dem man abgestorbene Haut entfernt.Wer sich Schmutziges bei Sarahs Badezimmervideo dachte, wird enttäuscht. Aber eines ist sicher: In Zukunft wird Sarah sicher einige Male grinsen müssen, wenn sie sich die Hornhaut auf den Füßen wegrubbelt.