So verliebt ist Sarah Lombardi in ihren Julian

Die Sängerin besuchte am Wochenende ein Fußballspiel. Doch sie war weniger am Match als an Julian Büscher interessiert.

Mit einem verliebten Grinser im Gesicht stand Sarah Lombardi am Spielfeldrand, um sich die Partie zwischen dem 1.FC Köln U23 und TuS Haltern am See, dem Kracher in der deutschen Regionalliga West, anzuschauen. Nicht unbedingt das Wochenendprogramm, das man von der 27-Jährigen erwartet.Doch Sarah, die das Geschehen von der ersten Reihe aus verfolgte, war weniger am Spiel selber als an einem der Spieler interessiert. Ihre Aufmerksamkeit galt ganz Julian Büscher. Der 26-jährige Kicker soll der neue Mann an ihrer Seite sein.Wie ernst es Sarah anscheinend mit dem Fußballer meint, konnte man nicht nur aus den verliebten Blicken ablesen. Sie brachte zu dem Kickerl neben Sohn Alessio auch ihre Mutter sowie ihren Bruder mit ins Stadion.Es scheint also tatsächlich ernst zu sein zwischen den beiden.