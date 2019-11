Deutsche Promis machen ihr Baby (1) auf Insta groß

Sarah und Dominic Harrison gehören zu Deutschlands Instagram-Stars. Tochter Mia ist eins, hat aber schon mehr Insta-Follower als so mancher alte Hase.

Sarah Harrison, ehemals Nowak und ihr Ehemann Dominic haben Instagram einen guten Teil ihres Geldes zu verdanken. Ihre Tochter Mia Rose wird am 27.11. zwei und auch für sie haben die Eltern bereits vorgesorgt. Während in den USA fürsorgliche Eltern schon bei der Geburt des Kindes fürs College zu sparen beginnen, legten Sarah und Dominic der kleinen Mia einen Instagram-Account an. Zu ihrem ersten Geburtstag wurde das erste Foto gepostet, den Accout gibt es laut Mama Sarah bereits seit 1,5 Jahren. Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag hat die Kleine bereits 108.000 Follower.Irre? Nicht, wenn man aus Sicht eines erfolgreichen Instagrammers denkt. Papa Dominic erklärte, dass sie den Account für ihre Tochter sicherten, bevor verraten wurde, wie sie heißt. Denn Fans, so ist er sicher, hätten sich sonst den Account unter den Nagel gerissen.Regelmäßige Updates posten die Eltern nicht, die vier Fotos, die zur Zeit online sind, müssen den Fans reichen, bis Mia den Account übernehmen kann. Ob die Eltern das wirklich durchhalten? Immerhin sind sie selbst beide leidenschaftliche Poster.