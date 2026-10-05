Rosenheim-Cops: Sie wird die neue "Frau Stockl"

Sarah Thonig, bekannt aus der beliebten ZDF-Serie 'Die Rosenheim-Cops', steigt zur Chefsekretärin auf.

Die 34-jährige Schauspielerin übernimmt das Büro von Miriam Stockl, die von Marisa Burger fast 25 Jahre lang verkörpert wurde. Mit dem legendären Satz "Es gabat a Leich" war sie zum Kult geworden.

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Thonig ist seit zwölf Jahren Teil des Ensembles und spielt die neugierige Christin Lange. 'Wir sind beide sehr, sehr neugierig', sagt Thonig lachend über die Parallelen zu ihrer Serienfigur.

Sanfter Übergang im Sekretariat

Der Wechsel wird behutsam gestaltet: Thonigs Figur vertritt anfangs Frau Stockl, bevor sie das Büro vollständig übernimmt.

Eine Kopie ihrer Vorgängerin will Thonig aber nicht sein. "Ich bin generell nicht der Mensch, der sagt: 'Das muss ich übernehmen!', sondern versuche meinen eigenen Weg zu gehen. Aber es gibt ganz viel, was ich an Marisa wahnsinnig schätze und bewundere. Das fängt schon damit an, dass Marisa einfach immer Stil hat - während ich morgens in der Jogginghose auftauche. Das hätte ich mir von ihr abschauen können, hat aber irgendwie nicht funktioniert. (lacht)", betont sie in der "TZ".

Sarah Thonig blickt auf eine vielseitige Karriere zurück. Schon als Kind spielte sie Theater, später studierte sie Kommunikationswissenschaften. Neben der Schauspielerei arbeitete sie auch als Producerin hinter der Kamera. Im Alpenkrimi "Kommissar Jennerwein - Hochsaison´" ist sie im November auch erstmals auf der Kinoleinwand zu sehen.

Sarah Thonig spielt seit 2015 (Staffel 14) in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" mit. ZDF und Linda Gschwentner.

Neue Folgen und weitere Veränderungen

Ab Dienstag (6. Oktober) zeigt das ZDF 24 neue Folgen der "Rosenheim-Cops". Die Abschiedsfolge von Miriam Stockl mit dem Titel 'Es gabat an Abschied' wird am 24. November ausgestrahlt. Wann der ORF nachzieht, ist noch nicht bekannt.

Neben Marisa Burger verlässt auch Christian K. Schaeffer als Gastronom Ignaz 'Jo' Caspar die Serie. Künftig übernimmt Yasmin Rabe, gespielt von Maya Haddad, eine neue Tagesbar.

Die Serie feiert 2027 ihr 25-jähriges Jubiläum. Seit der ersten Folge "Der Tote am See" im Jahr 2002 wurden über 600 Fälle gelöst.

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Für Sarah Thonig bleibt ihre Rolle ein Herzensprojekt: "So wie mir meine Figur Christin Lange auch nach zwölf Jahren immer noch sehr viel Spaß macht. Sie lebt so im Moment, das finde ich einfach toll."