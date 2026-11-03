Startseite Life Technik
Familie beim gemeinsamen Essen
Familie beim gemeinsamen Essen
pixabay.com
Digital Detox beim Essen

Sardinien: 15 Lokale verbannen Handys vom Tisch

Auf der italienischen Urlaubsinsel startet ein Pilotprojekt: Gaststätten fordern Gäste auf, ihre Smartphones während des Essens wegzulegen.
Von Technik Heute
03.11.2026, 09:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Alle am Tisch sind mit dem Handy beschäftigt, die Kinder am Tablet mit Videos oder Spielen - wer kennt diese Szene im Restaurant nicht? Auf Sardinien will man das jetzt ändern.

15 Gaststätten auf der beliebten Mittelmeerinsel starten einen Pilotversuch namens "A tavola senza schermi" - auf Deutsch: "Zu Tisch ohne Bildschirme". Das Projekt ist zunächst auf einen Monat befristet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das Konzept: Gäste verpflichten sich beim Betreten des Lokals, alle Handys und Tablets entweder tief in den Taschen zu verstauen oder in einem Korb abzulegen, meldet heise.de.

Spielzeug statt Smartphone

Als Ausgleich bekommen Familien mit Kindern ein "Begegnungsset" mit Spielen und Buntstiften. So sollen Kinder und Jugendliche zumindest im Restaurant "vom Netz genommen" werden und wieder spielen, malen und reden, anstatt auf den Bildschirm zu starren.

"Die digitale Welt muss gut geregelt werden", sagt die sardische Kinder- und Jugendbeauftragte Anna Cau. "Minderjährige müssen vor dem Missbrauch elektronischer Geräte und vor ungeeigneten Inhalten geschützt werden."

Auch interessant

Restaurants wollen jetzt Handys vom Tisch verbannen
Honor zeigt neue Tablets und ein Smartphone fürs Kino
Pizza-Papst packt aus – "Italo-Küche wird misshandelt"

Mehr Gespräche am Tisch

Emanuele Frongia, Vorsitzender des Gastgewerbeverbands, ist überzeugt: Ohne Handys kommen auch Erwachsene wieder besser ins Gespräch. "Ein Restaurant ist ein Ort, an dem man sich trifft, miteinander spricht und Zeit miteinander verbringt."

An der freiwilligen Aktion nehmen Lokale aus der Inselhauptstadt Cagliari und aus kleineren Gemeinden teil. Sardinien ist auch bei österreichischen Urlaubern ein beliebtes Reiseziel.

tec, 03.11.2026, 09:07
Mehr zum Thema
Sardinien Italien Smartphone Tablet
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote