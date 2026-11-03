i Familie beim gemeinsamen Essen pixabay.com Digital Detox beim Essen Sardinien: 15 Lokale verbannen Handys vom Tisch Auf der italienischen Urlaubsinsel startet ein Pilotprojekt: Gaststätten fordern Gäste auf, ihre Smartphones während des Essens wegzulegen. Von Technik Heute 03.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alle am Tisch sind mit dem Handy beschäftigt, die Kinder am Tablet mit Videos oder Spielen - wer kennt diese Szene im Restaurant nicht? Auf Sardinien will man das jetzt ändern.

15 Gaststätten auf der beliebten Mittelmeerinsel starten einen Pilotversuch namens "A tavola senza schermi" - auf Deutsch: "Zu Tisch ohne Bildschirme". Das Projekt ist zunächst auf einen Monat befristet.

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Das Konzept: Gäste verpflichten sich beim Betreten des Lokals, alle Handys und Tablets entweder tief in den Taschen zu verstauen oder in einem Korb abzulegen, meldet heise.de.

Spielzeug statt Smartphone

Als Ausgleich bekommen Familien mit Kindern ein "Begegnungsset" mit Spielen und Buntstiften. So sollen Kinder und Jugendliche zumindest im Restaurant "vom Netz genommen" werden und wieder spielen, malen und reden, anstatt auf den Bildschirm zu starren.

"Die digitale Welt muss gut geregelt werden", sagt die sardische Kinder- und Jugendbeauftragte Anna Cau. "Minderjährige müssen vor dem Missbrauch elektronischer Geräte und vor ungeeigneten Inhalten geschützt werden."

Mehr Gespräche am Tisch

Emanuele Frongia, Vorsitzender des Gastgewerbeverbands, ist überzeugt: Ohne Handys kommen auch Erwachsene wieder besser ins Gespräch. "Ein Restaurant ist ein Ort, an dem man sich trifft, miteinander spricht und Zeit miteinander verbringt."

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An der freiwilligen Aktion nehmen Lokale aus der Inselhauptstadt Cagliari und aus kleineren Gemeinden teil. Sardinien ist auch bei österreichischen Urlaubern ein beliebtes Reiseziel.