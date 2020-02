Sasa Schwarzjirg sorgt mit Opernballkleid für Furore

Krone-TV-Lady Sasa Schwarzjirg erregt mit ihrem Opernball-Kleid im Netz die Gemüter. Einige User empfinden das Dekolleté als zu gewagt - nicht so ihre (coole) Mama.

Sasa Schwarzjirg hat auf ihrer Facebook-Seite ihr Kleid für den Wiener Opernball am 20. Februar präsentiert. Die Robe mit glitzernden Pailletten-Stickereien stammt von Designerin Erika Suess und steht der Moderatorin hervorragend."Ich hab das dezente Gefühl, dass die Oper nach mir ruft ..." schreibt die 33-Jährige zu einem Schnappschuss, auf dem sie zur Staatsoper blickt. Dem stimmen auch viele ihrer Follower zu, die für Sasas Ballkleid nur lobende Worte übrig haben."Traumhaft schönes Kleid", "Es ist wunderschön", "Ein Traum" und "Du schaust super aus", ist unter den Kommentaren zu dem Bild zu lesen. Doch nicht alle User sind offenbar mit der Auswahl des Kleides zufrieden.Ein Teil der Facebook-Community findet das Dekolleté nämlich zu gewagt. Immerhin würde Sasa Schwarzjirg auf dem Opernball moderieren und da sei das Kleid nicht passend."Dekolleté vielleicht zu gewagt", heißt es etwa auf Facebook. Im Netz entbrannte daraufhin eine wilde Diskussion, ob die Robe für den "Ball der Bälle" nicht doch etwas zu freizügig sei.Sasa Schwarzjirg wollte auf Nummer sicher gehen und die Meinung ihrer Mutter hören - und die könnte eindeutiger nicht sein, wie sie auf Facebook teilt."Dekolleté ist super geil, du moderierst am Ball nicht in der Kirche", stellt ihre Mama klar. Die Mehrheit ihrer Follower findet die Aussage von Sasa Mutter großartig und feiern sie gerade auf Facebook."Meine Mama ist die Coolste", schreibt die 33-Jährige zu einem neuen Foto in dem Kleid, in dem sie am Opernball sicher alle Blicke auf sich ziehen wird.Und wie heißt es so schön: "Mama hat eben immer recht".