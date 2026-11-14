i "Die Landarztpraxis" IMAGO/Sven Simon Nach Quoten-Absturz TV-Hammer! Sat.1 wirft beliebte Serie aus Programm Ab Mitte Dezember verschwindet "Die Landarztpraxis" vom Sendeplatz am Vorabend. Grund sind die schwachen Einschaltquoten der beliebten Serie. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 16:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für Fans der Serie "Die Landarztpraxis": Sat.1 nimmt das Format ab dem 14. Dezember aus dem Vorabendprogramm. Die vierte Staffel konnte die Zuschauer offenbar nicht mehr überzeugen.

Während die dritte Staffel 2025 noch durchschnittlich rund 720.000 Zuschauer erreichte, waren es bei Staffel vier nur noch etwa 610.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei lediglich 2,8 Prozent.

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Ob das Format damit endgültig begraben wird, ist noch unklar, heißt es auf bild.de. Eine fünfte Staffel ist bislang nicht bestätigt, aber auch nicht offiziell abgesagt worden. Eine spätere Rückkehr wäre also weiterhin möglich.

Fans kämpfen um Rettung der Serie

Die treuen Zuschauer wollen sich mit dem drohenden Ende nicht abfinden. Der Instagram-Fanaccount "die_landarztpraxis_fans" startete bereits eine Petition für die Rettung der Serie. Mehr als 1.300 Unterstützer haben sich bereits angeschlossen.

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Mit der Hauptserie muss auch der Ableger "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" um seinen Sendeplatz bangen. Ob und wie es mit beiden Formaten weitergeht, will Sat.1 rechtzeitig bekannt geben.