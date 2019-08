Satellit zeigt Giftwolke von Amazonas-Brand

Der Amazonas-Regenwald steht in Flammen. Tausende Quadratkilometer Wald wurden bereits ein Raub der Flammen. Dabei werden giftige Schadstoffe frei.

Seit rund einem Monat brennt der Amazonas-Urwald in Südamerika. Brasilien, in dessen Staatesgebiet sich der Großteil der betroffenen Fläche befindet, wird der Flammen nicht Herr. Die Brände vernichten nicht nur für das Weltklima wichtige Grünflächen sondern setzten auch Unmengen an giftige Schadstoffen in die Atmosphäre frei.



Eine Animation der US-Weltraumbehörde NASA zeigt die Konzentration von hochgiftigem Kohlenmonoxid (CO) in der Atmosphäre über dem Amazonas. Laut NASA zeigt die Animation die Konzentrationen vom 8. bis 22. August 2019.



Im Lauf dieses Zeitraums steigt die Menge an Kohlenmonoxid über dem nordwestlichen Amazonasgebiet an und driftet dann in einer stärker konzentrierten Wolke in Richtung Südosten des Kontinents sowie im Westen auf den Pazifik.



Satellit beobachtet Ökosysteme



Erfasst wurde die Konzentration in einer Höhe von etwa 5.500 Metern, dafür verwendeten die Forscher das Infrarot-Messgerät Airs (Atmospheric Infrared Sounder) des Forschungssatelliten "Aqua", der für die Beobachtung der Ökosysteme der Erde eingesetzt wird.



Die Farben in der Animation zeigen die Konzentrationen von Kohlenmonoxid an. Grün steht für von ungefähr 100 parts per billion by volume (ppbv), Gelb für ungefähr 120 ppbv und Dunkelrot für etwa 160 ppbv. Die lokalen Werte können deutlich höher sein. Die mittlere Konzentration von Kohlenmonoxid in der Erdatmosphäre beträgt etwa 90 ppbv. Weltweit gelangen jährlich etwa 2.500 Megatonnen Kohlenmonoxid in die Atmosphäre.



Kohlenmonoxid entsteht bei der Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen wie Kohle, Gas und Benzin oder Holz. Dabei verbrennen die Stoffe nicht vollständig. Kohlenmonoxid ist neben Kohlendioxid und Methan ein Treibhausgas, das für die Klimaerwärmung mitverantwortlich ist. Für Menschen ist das farb-, geruch- und geschmacklose Gase hochgiftig.



(hos)