Schießerei an US-Schule: 16-Jähriger tötet zwei Mitschüler

Bei Schüssen an einer US-High School nahe L.A. wurden ein 16-jähriges Mädchen und 14-jähriger Junge getötet. Der Schütze hat heute Geburtstag.

Todesschütze hatte heute Geburtstag

Drohungen auf Social Media?

"Was für eine Welt ist das?"

Sechs Personen wurden bei Schüssen an der Saugus High School in Santa Clarita (Kalifornien) am Donnerstag verletzt. Ein 16-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge sind bei der Schießerei getötet worden, ein weiteres, männliches Opfer befindet sich noch im kritischen Zustand.Der Schütze floh nach der Tat. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, haben Polizei und SWAT-Spezialeinheiten ihn rund eine Stunde später verhaften können. Er hatte sich selbst in den Kopf geschossen und befindet sich derzeit im Spital. Es soll sich um einen 16-jährigen Schüler der Saugus High School handeln. Er hat heute Geburtstag.Die kalifornische Polizei geht einer Version nach, wonach der Schütze vor seiner Tat Drohungen auf Social Media gepostet haben soll. Jeder Schüler und Mitarbeitende der Saugus High School sei "ein wichtiger Zeuge bei den Ermittlungen" und solle sich so rasch wie möglich bei den Behörden melden.Die Schießerei soll laut CNN gegen 7:30 Uhr Lokalzeit, etwa 20 Minuten vor Schulbeginn, stattgefunden haben.Einige Schüler erzählten, wie sie über eine Stunde lang in ihren Klassenzimmern eingesperrt blieben, während die Polizei nach dem Schütze suchte. Einige Schüler waren in Tränen aufgelöst. Als die Polizisten sie später nach draussen begleiteten, schrie ein Schüler: "Was für eine Welt ist das?"Eine Mutter schilderte CNN, wie sie ihre Tochter zur Schule fuhr, als der Teenager den Anruf einer Freundin erhielt. Sie solle nicht ins Gebäude kommen, es seien fünf Schüsse in der Turnhalle gefallen, sagte die Kollegin. Andere Eltern erzählten, sie hätten am Morgen eine Whatsapp-Nachricht der Schule erhalten.