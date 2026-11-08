i Scarlett Johansson und Ehemann Colin Jost haben einen gemeinsamen Sohn. APA-Images / Everett Collection Panik bei Colin Jost Scarlett Johansson flüchtete beim ersten Date Das überraschende Geheimnis des Hollywood-Traumpaares: Scarlett Johansson flüchtete bei ihrem ersten Date mit Colin Jost nach nur 90 Minuten. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 16:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie ist einer der größten Hollywoodstars der Welt, er ein erfolgreicher TV-Moderator, doch ihr erstes Date verlief alles andere als geplant. Scarlett Johansson (41) gesteht heute, dass sie beim ersten Treffen mit ihrem Mann Colin Jost (43) in Panik geriet und flüchtete.

Der Comedian hatte sie in ein italienisches Restaurant im East Village eingeladen. Es war ein wundervoller Abend, das Gespräch lief gut. Doch als Colin fragte, ob sie danach noch mit seinen Freunden etwas trinken wolle, überwältigte sie die Situation. "Ich muss jetzt gehen. Ich muss weg", stammelte sie nur und verschwand.

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Nach Angaben von "Gala" war das traditionelle Dating für Scarlett völlig neu. "Niemand hatte mich je wirklich eingeladen", erklärte sie. Sie sei eine "Serien-Monogamistin" gewesen und habe solche Situationen nie erlebt. Zu Hause staunte die Babysitterin über die frühe Uhrzeit.

Colin nannte sie "schön und souverän"

Colin selbst beschrieb seinen ersten Eindruck von Scarlett in seinen Memoiren "A Very Punchable Face" als "schön, intelligent, liebenswert und unfassbar souverän". Er selbst habe sich dagegen als eher unscheinbar empfunden.

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Heute leben die beiden glücklich in einem 13-Millionen-Dollar-Penthouse an der New Yorker Park Avenue, verzichten auf soziale Medien und meiden Partys. Sie haben einen gemeinsamen Sohn Cosmo (5), dazu kommt Scarletts Tochter Rose (12) aus ihrer Ehe mit Romain Dauriac.

Colin zeigt viel Understatement

Wenn Colin seine Frau auf den roten Teppich begleitet, wie kürzlich beim London Film Festival, scherzt er gerne, er sei nur ihr "Plus One" – also bloß die Begleitperson. Dieses Understatement mag Scarlett besonders an ihrem Mann, der heuer zum 20. Mal für einen Emmy nominiert war.

Bereits 2019 schwärmte Scarlett vor laufender Kamera, Colin sei die "Liebe ihres Lebens". Nach zwei gescheiterten Ehen (Ryan Reynolds und Romain Dauriac) scheint sie nun endgültig ihr Glück gefunden zu haben.