Wann haben Schalttag-Kinder Geburtstag?

2020 ist ein Schaltjahr. Aber wann feiern eigentlich Menschen, die am 29. Februar geboren wurden?

Der Geburtstag ist immer ein besonderer Tag im Jahr. Nicht nur besonders sondern auch rar ist er allerdings für Schalttag-Kinder, die am 29. Februar geboren sind.Sie können nur alle vier Jahre an ihrem tatsächlichen Geburtsdatum feiern. Aber wann feiern Schalttag-Kinder eigentlich an Nicht-Schaltjahren: am 28. Februar oder am 1. März?Grundsätzlich steht es natürlich jedem frei, seinen Geburtstag zu feiern, wann man will. Rechtlich gesehen ist das in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt. In Deutschland werden Schalttag-Kinder rechtlich am 1. März ein Jahr älter, in Neuseeland am 28. Februar.Der 29. Februar ist in der Tat ein besonderer Tag. Ein Vermächtnis von Papst Gregor XIII. Der ordnete am 24. Februar 1582 in einer päpstlichen Bulle die Einführung von Schalttagen an. Damit sollte das Kalenderjahr mit seinen 365 Tagen auf längere Sicht dem Sonnenjahr angeglichen werden. Zur Erklärung: Das Sonnenjahr bestimmt die Jahreszeiten und währt etwas länger als 365 Tage.Im Gregorianischen Kalender gelten alle durch 4 teilbaren Jahre als Schaltjahre, mit Ausnahme der Jahrhundertwenden, die nicht durch 400 teilbar sind, also zum Beispiel 1700, 1800, 1900.