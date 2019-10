Schamane plaudert offen über Sex mit Prinzessin

Pikante Schlafzimmer-Details über Märtha Louise (48). Der Liebhaber der norwegischen Prinzessin, der selbst ernannte Schamane Durek Verrett (44), lässt derzeit ein ganzes Königreich erröten.

Was Sie schon immer über adeligen Sex wissen wollten … oder auch nicht: Über seinen Podcast teilte Verrett jetzt der erstaunten Öffentlichkeit intime Details seiner Beziehung zu Norwegens Prinzessin Märtha Louise mit. Er habe gerne drei bis vier Mal pro Tag Sex, dabei handle es sich aber nicht um Quickies: "Meine Freundin sagt immer: 'Willst du nicht kommen?', und ich sage einfach: 'Nein, ich kann dir so viele Orgasmen geben, wie du willst. Wir können das stundenlang machen, mir ist es egal. Ich muss nicht kommen.'"Weiters erzählt der Schamane, er habe trainiert, damit er Orgasmen lange zurückhalten kann, um Sex-Partnerinnen so glücklich wie möglich zu machen. Nur manchmal klappt das nicht ganz: "Es gibt auch Zeiten, in denen ich wie ein Verrückter ständig Orgasmen habe. Ich bin auf dem Gebiet sehr extrem."Direkte Stellungnahme der Prinzessin (die den Titel nur noch privat führen will) gibt es keine, aber auf Instagram reagiert sie aggressiv auf Kritik an ihrem Lover. Und der Podcast ist mittlerweile offline.