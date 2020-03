Schick uns deine selbstgemachte Maske

Die Masken-Pflicht in den Supermärkten war offenbar erst der Anfang. Bald sollen wir den Mundschutz überall tragen.

Am Montag präsentierte die Regierung die neuen und verschärften Regeln im Kampf gegen das Coronavirus. Eine davon ist die Maskenpflicht, die zunächst in den Supermärlkten eingeführt wird. Mittelfristig soll diese allerdings auch auf andere Bereiche des öffentlichen Lebens ausgeweitet werden.In den sozialen Medien posten viele User nun, wie sie ihre ganz eigenen Masken selbst basteln. Wir wollen nun eure Fotos und Videos der Do-It-Yourself-Masken sehen. Wie das geht? Einfach eine E-Mail an onlineredaktion@heute.at schicken oder per Whatsapp untereinsenden.