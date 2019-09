Schicksalsabstimmung für Boris Johnsons Brexit-Plan

Für den Brexit-Plan des britischen Premiers Boris Johnson wird es eng. In einer Dringlichkeitsdebatte im britischen Unterhaus wird daüber noch heute Nacht abgestimmt werden.

Im britischen Unterhaus in London fliegen derzeit die Fetzen. Abgeordnete haben die Tagesordnung geändert und eine Dringlichkeitsdebatte über den Brexit gestartet. Der konservative Premierminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson will seinen Kurs, der notfalls einen ungeordneten No-Deal-Brexit vorsieht, durchsetzen. Gegen 22 Uhr Ortszeit (23 Uhr MEZ) gibt es eine Abstimmung.Doch Boris Johnsons Mehrheit ist dahin. Während seiner Rede über den G7-Gipfel, wechselte ein konservativer Tory-Abgeordneter buchstäblich zu den pro-europäischen Liberaldemokraten über . Die Tory-Mehrheit im Unterhaus war damit dahin. Auch andere Konservative fallen Johnson nun in den Rücken.Brexit-Befürworter Jacob Rees-Mogg verteidigt die Regierungslinie für Premierminister Boris Johnson gegen die Opposition. Johnson selbst hatte am Montag erneut betont, dass er "unter keinen Umständen" eine weitere Verzögerung des EU-Austritts in Brüssel beantragen werde. Gleichzeitig lehnen die Brexit-Hardliner jegliche Zugeständnisse an die EU ab.Nur wenn Brüssel überzeugt davon sei, dass London vor einem harten Brexit nicht zurückscheue, werde die EU zu Zugeständnissen bereit sein, argumentierte Johnson. EU-Diplomaten reagierten am Montag mit "Verblüffung" auf diese Aussagen. "Wo haben diese Leute die vergangenen zwei Jahre verbracht?"(hos)