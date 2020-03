Schildkröte "Max" bekam Vibrator verschrieben

Schildkröte "Max" litt unter einer Verstopfung, eine Operation wäre zu gefährlich gewesen. Ihm wurde stattdessen eine Panzermassage mit einem Vibrationsgerät verschrieben.

Weil "Max" seit Tagen keine Lust aufs Fressen hatte, kam er zur Untersuchung zu Sonja Franz in ihre Wiener Praxis. Dort stellte die Tierärztin schnell fest: Die arme Schildkröte litt unter einer üblen Verstopfung.Bei genauerer Betrachtung kam heraus, dass sogar ein Verschluss des Blinddarms und des davor liegenden Dünndarms vorlag – ein gefährliches Problem! Da eine Operation unter dem Panzer jedoch sehr gefährlich ist, war ärztlicher Einfallsreichtum gefragt.Und so wurde "Max" täglich dreißig Minuten gebadet und ihm wurde eine Panzermassage verschrieben. Dafür wurde ein Vibrationsgerät an seinem Bauch angebracht. Durch die Schwingung konnte der Darm tatsächlich wieder in Schwung gebracht werden. Die Verstopfung war gelöst und "Max" durfte zu seiner Familie nach Hause.