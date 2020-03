Schlaf unterstützt unser Immunsystem

Wissenschaftler bestätigen: Ausreichend Schlaf ist für unser Immunsystem und die Abwehr von Krankheitserregern wichtig.

Schlafstörungen wegen Probleme wälzen

Viele Abwehrkräfte sind derzeit besonders gefragt. Für ein starkes Immunsystem sind aber nicht nur die Ernährung und die Bewegung ausschlaggebend, sondern auch ausreichend Schlaf, wie in einer aktuellen Studie bestätigt wurde.Wissenschaftler der Universitäten Tübingen und Lübeck konnten nachweisen, dass bei Menschen zu wenig Schlaf die Funktion der sogenannten T-Zellen beeinträchtigt. Diese weißen Blutzellen sind für die Bekämpfung von Erregern zuständig. Veröffentlicht wurde die Studie im Journal of Experimental Medicine.Dabei überprüfte das Forscherteam insbesondere die Bindungsstärke der T-Zellen an das Molekül ICAM-1, welches ihnen ermöglicht, sich an andere Zellen anzuheften."T-Zellen zirkulieren ständig im Blutkreislauf und suchen nach Erregern. Die Anheftung an andere Zellen erlaubt ihnen dabei, im Körper zu wandern und beispielsweise an infizierte Zellen anzudocken, um sie anschließend zu beseitigen", so Stoyan Dimitrov. Wie die Studie zeigt, war die Bindungsfähigkeit der T-Zellen bei den Probanden ohne Schlaf sichtlich reduziert.In parallel laufenden Experimenten konnten die Forscher auch zeigen, dass bereits drei Stunden ohne Schlaf ausreichend sind, um die Funktion wichtiger Immunzellen zu reduzieren. "Schlaf unterstützt uns beim alltäglichen Kampf gegen Infektionen", so Luciana Besedovsky."Derzeit leiden 30 Prozent der Erwachsenen an Einschlafstörungen. Von Einschlafstörungen sprechen wir, wenn man regelmäßig nachts länger als 30 Minuten zum Einschlafen braucht", so Prof. Stefan Seidel vom Schlaflabor der Universitätsklinik für Neurologie der MedUni Wien/AKH Wien.Die Mehrheit der Erwachsenen (51 Prozent) haben allerdings die sogenannte Durchschlafstörung, wenn man nachts grundlos aufwacht und sich länger herumwälzt.Die Ursachen für Ein- und Durchschlafstörungen bei gesunden Erwachsenen sind ähnlich: Meistens ist es eine innere Unruhe, die uns nicht schlafen lässt. "Das bekannte Grübeln, Nicht-Runterkommen und Probleme wälzen sind die häufigsten Ursachen für Schlafstörungen", erklärt Seidel.Sein Tipp: "Das Getränk Snoooze, Natural Sleep Drink verfügt durch eine standardisierte und hohe Menge an Baldrianextrakt und weiteren beruhigenden Kräutern über eine schlaffördernde Wirkung. Diese Wirkung entfaltet sich besonders gut bei regelmäßiger und mittel- langfristiger Anwendung vor dem Zubettgehen."