Kremser (52) schläft mit 3,8 Promille im Polizeiauto

Ein 52-jähriger Kremser war trotz Betretungsverbot auf die Terrasse seiner Ex-Frau gelangt. Die Polizei nahm ihn fest, der stark alkoholisierte Mann schlief sogleich ein.

Trinkfest zeigte sich ein uneinsichtiger Kremser letzte Woche: Der 52-Jährige hatte seine Ex-Frau in der Nacht trotz ausgesprochenen Betretungsgesetzes besuchen wollen und gelangte auf ihre Terrasse, wo er sich hinsetzte und wartete und wartete ...Die Polizei wurde per Telefon verständigt und war prompt zur Stelle - die Beamten suchten den 52-Jährigen ohnedies wegen zweier Delikte. Die Exekutive machten kurzen Prozess, der Mann ließ sich ohne Mätzchen festnehmen. Beim Alkotest staunten selbst die Beamten: 3,8 Promille. Im Streifenwagen kippte der Betrunkene schließlich weg und war nicht mehr wachzurütteln.Da kein Arzt im Gefängnis anwesend war, musste der 52-jährige laut "Krone" zunächst in die Universitätsklinik Krems gebracht werden, um den Gesundheitszustand des Alkoholisierten abzuklären. Nächster Stopp für den 52-Jährigen: Ausnüchterungszelle, von dort ging es dann, 13 Stunden nach der Festnahme, in die Justizanstalt Krems.