Schlager-Star Semino Rossi macht "Ehe-Pause"

Nach 28 Jahren Ehe hat sich Schlagerstar Semino Rossi von seiner Ehefrau getrennt und ist aus dem gemeinsamen Haus in Tirol ausgezogen.

"Wir schätzen uns sehr"

Rossi lebt im Wohnmobil

"Wir haben das Gefühl, dass wir uns in diesem Lebensabschnitt, nachdem die beiden Töchter erwachsen sind und wir uns über unseren ersten Enkel Leonhard freuen, etwas Freiraum nehmen möchten. Wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen", erzählt der in Argentinien geborene Schlagersänger der "Bild".Als Semino Rossi Mitte der 1980er-Jahre von Argentinien nach Europa kam, setzte er alles auf eine Karte. Er wollte Sänger werden, nahm Gelegenheitsjobs an und trat als Straßenmusiker aus. Erst mit 41 Jahren bekam er einen Plattenvertrag. Ohne seine Frau Gabi, wäre er heute nicht der, der er ist - und jetzt das. Liebe? "Wir schätzen uns sehr", so der Amadeus-Gewinner.Semino und seine Frau Gabi heirateten 1986, nur ein Jahr nachdem Semino aus Argentinien über Spanien nach Österreich kam. Bis zu seinem Durchbruch 2004 insbesondere mit seinen Auftritten beim "Winterfest der Volksmusik" und bei Karl Moik im "Musikantenstadl", sorgte die Südtirolerin für den Unterhalt. Wie Semino einmal verraten hat, soll seine Noch-Frau sogar sieben Jahre lang die Miete allein gezahlt haben."Gabi wohnt weiter in unserem Haus. Für sie hat sich insofern nichts geändert. Wann immer es mich heimzieht, sehe ich meine Familie und unseren kleinen Leonhard", so Rossi, der laut "Bild"-Informationen schon aus dem gemeinsamen Haus in Mils bei Hall (Tirol) ausgezogen ist und derzeit in seinem Wohnmobil leben soll.Schon vor einem Jahr gab es erste Gerüchte, das Paar hätte sich getrennt. Damals wurde noch heftig dementiert. Kommt es jetzt zum endgültigen Bruch - oder singt er doch bald für Gabi: "Ich will heim zu dir"