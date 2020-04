Schlägerei in Wiener Innenhof: Mann war zu laut

In Wien-Favoriten kam es am Donnerstagabend zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern. Anschließend flogen die Fäuste.

Mehrere Streifenwagen rasten am späten Donnerstagabend in die Davidgasse in Wien-Favoriten. Ein 27-Jähriger und ein 25-Jähriger fingen an, sich in einem Innenhof einen Wohnhauses heftig zu streiten. Zuvor soll einer der beiden im Hof so laut gewesen sein, dass der andere ihn aus dem Fenster heraus beschimpfte.Nach verbalen Entgleisungen flogen anschließend sogar die Fäuste, bis die Polizei anrückte. "Beide Männer bezichtigten sich gegenseitig der Körperverletzung", so Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüberAls die Beamten die Gemüter der beiden Wiener etwas beruhigen konnten, nahmen sie den 27-Jährigen mit zur Polizeiinspektion, um den Sachverhalt in aller Ruhe aufzuklären. Doch der rabiate Wiener hatte nicht wirklich vor zu kooperieren, beschimpfte die Polizisten und ballte die Fäuste vor ihnen auf.Letztendlich wurde der aggressive Mann noch vor Ort wegen aggressiven Verhaltens vorläufig festgenommen. Beide Streithähne müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.