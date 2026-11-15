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Michelle trägt jetzt kurze Haare.
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Schlägt völlig neuen Weg ein

Michelle wird Medium – jetzt spricht sie mit Toten

Die Ex-Schlagersängerin hat ihre Bühnenkarriere beendet und arbeitet nun als spiritueller Coach. Dabei spricht sie mit Verstorbenen.
Von Heute Entertainment
15.11.2026, 16:46
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Nach mehr als 30 Jahren im Rampenlicht hat Ex-Schlagerstar Michelle ihre Bühnenkarriere beendet. Die 54-Jährige nennt sich jetzt wieder bei ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer – und hat auch optisch einen kompletten Neustart hingelegt.

Statt Schlagermusik widmet sich Tanja nun der Spiritualität. Unter dem Namen "Wakhan" bietet sie Heilgespräche und sogenannte Jenseitskontakte an. Eine Stunde kostet 250 Euro, in den nächsten Monaten ist sie bereits ausgebucht.

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Bei einem Jenseitskontakt versucht sie nach eigenen Angaben, eine Verbindung zu verstorbenen Angehörigen ihrer Klienten herzustellen. Das berichtete sie im Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig.

Per Anruf nach vier Jahren Schluss gemacht

"Da ist etwas, das es so auf der Welt nicht gibt. Das ist nämlich diese unendliche Liebe", beschreibt Tanja ihre Erfahrungen. Von "Geisteswesen" komme ihr eine Liebe entgegen, die es ihrer Überzeugung nach "hier auf dieser Erde" nicht gebe.

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Hinter der 54-Jährigen liegen auch privat schmerzhafte Monate. Nach vier gemeinsamen Jahren zerbrach ihre Beziehung mit Schlagerkollegen Eric Philippi. Die Trennung kam völlig unerwartet – per Telefonanruf.

Für viele mag ihre neue spirituelle Arbeit ungewöhnlich klingen. Für Tanja selbst ist es längst mehr als eine Glaubensfrage – sie arbeite bereits seit vielen Jahren damit und sei von ihren Erfahrungen überzeugt.

red, 15.11.2026, 16:46
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