Schlange in Paket sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Oberwaltersdorf von besorgten Anrainern alarmiert. Sie hatten in einer Paketsendung aus dem Ausland eine Schlange entdeckt.

Anrainer haben völlig richtig reagiert

Die Freiwilligen machten sich unverzüglich mitsamt Tanklöschfahrzeug TLFA2000, dem Fahrzeug für technische Einsätze, auf den Weg. Vor Ort konnte glücklicherweise rasch Entwarnung gegeben werden.Bei dem Reptil handelte es sich laut Bericht der Feuerwehr nicht um eine exotische Giftschlange, sondern um eine heimische und noch ganz junge Ringelnatter. Das Tier hatte sich im Paketklebeband verfangen und steckte fest.Nach rund 15 Minuten konnte die kleine Schlange "in Feinstarbeit" vom Kebeband befreit und nach einer kurzen Untersuchung in ihren natürlichen Lebensraum entlassen werden.Wie die Feuerwehr betont, hätten die Bewohner völlig richtig reagiert indem sie sofort den Notruf verständigten. "Es hätte ja auch eine giftige Schlange sein können…", so die mahnenden Worte der Helfer aus Oberwaltersdorf, die seit Kurzem auch eine Tierärztin zu ihrer Mannschaft zählen.