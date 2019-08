Vor 6 ' Schlange lag hinter Kasten: Mann rief Feuerwehr

Schlange wurde in Traisen-Au ausgesetzt Bild: Kein Anbieter/Feuerwehr St. Pölten-Pottenbrunn

Schlangen-Alarm in einem Haus in St. Pölten-Pottenbrunn am Freitag: Ein Hausbesitzer fand hinter einem Kasten eine Schlange, rief die Feuerwehr

Tierischer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr St.Pölten-Pottenbrunn am Freitag: Ein Hausbesitzer hatte im Eingangsbereich seines Wohnhauses eine rund ein Meter lange Schlage entdeckt, die wahrscheinlich aus dem Garten in den Eingangsbereich des Hauses gekrochen war und es sich zusammengerollt hinter einem Kasten gemütlich machte.



Die Feuerwehrmänner hatten rasch festgestellt, dass es sich nur um eine ungiftige Äskulapnatter handelt, die Schlange wurde einfangen und in der Traisen-Au ausgesetzt. (Lie)