Schlange sorgt für Aufregung in Wahllokal

In einem Wahllokal in Oberösterreich sorgte eine Schlange für Aufregung. "Nicht wahlberechtigt", schrieb eine SPÖ-Politikerin dazu auf Facebook.

In einem Wahllokal im Mühlviertel gab es am Sonntag kurzzeitig Aufregung.Kurz vor Wahlschluss ist dort eine Schlange aufgetaucht. Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz machte Fotos und stellte sie auf Twitter und Facebook.Was für ein Exemplar es war, ist unklar. "Wir tippen auf eine Ringelnatter", so Schatz."Jedenfalls nicht wahlberechtigt, da sind wir uns einig", schrieb sie weiter.