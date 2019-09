Schlange verschlingt Fisch: "Dieses Foto ist ein Glücksfall!"

Nahe Zürich entdeckte Martin H. eine Schlange, die gerade einen Fisch verschlang. Davon gibt es ein Foto. "Das ist ein Glücksfall", sagt ein Experte.

An diesem Tag hatte der Schweizer Hobbyangler Martin H.* wenig Glück. Zusammen mit einem Kollegen hatte er gehofft, beim Hafen in Stäfa (Kanton Zürich) ein paar Flussbarsche aus dem Zürichsee zu fischen: "Im Gegensatz zur Schlange, die plötzlich mit einem Fisch im Maul vor unseren Augen auftauchte, hatten wir bis dahin noch nichts gefangen."Aus dem Nichts sei das Tier mit einem Fisch im Maul aus dem Wasser aufgetaucht, so H. An der Ufermauer entlang verschwand die Schlange schließlich mit ihrer Beute zwischen den Steinen. "Wir waren total überrascht, hatten aber beim Anblick der eher menschenscheuen Schlange Freude." Ein Teenager, der gleich in der Nähe war, habe geistesgegenwärtig sein Handy gezückt und das Bild geschossen.Wie Adrian Aeschlimann, Geschäftsführer beim Schweizerischen Kompetenzzentrum Fischerei (SKF), sagt, erbeuten Schlangen nun mal Fische: "Dies ist in der Natur keine Seltenheit. Die Szene jedoch fotografisch festzuhalten, ist sicher ein Glücksfall."Um was für einen Fisch es sich dabei handelt, ist für Aeschlimann rein vom Bild her nicht ersichtlich: "Von der Färbung her könnte es sich um einen nicht einheimischen Kaulbarsch handeln." Möglich wäre aber auch ein Flussbarsch, so der Experte: "Wobei da die typischen Streifen fehlen. Zudem hat ein Flussbarsch feinere Stacheln als der Fisch auf dem Bild."Laut der Kantonspolizei Zürich handelt es sich bei der Schlange höchstwahrscheinlich um eine Würfelnatter. Erst kürzlich hatte Sven Schoch beim Hafengeländer in Erlenbach eine ähnlich aussehende Schlange gesichtet. Auch diese hatte einen Fisch im Maul: "Es war dramatisch, ein regelrechter Todeskampf", sagte der 45-Jährige damals . Seine Entdeckung hielt er in einem Video fest: