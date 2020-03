Schlange vor Apotheke: Wiener halten Abstand ein

Die Maßnahmen gegen das Coronavirus werden immer härter. Vor einer Wiener Apotheke in Favoriten halten sich die Menschen bereits an die Sicherheitsabstände.

Vor einer Apotheke in der Laaer-Berg-Straße halten sich die Wiener an die Abstände, wie ein Foto zeigt. Die Menschen warteten in der Schlange und minimierten dabei das Risiko sich oder andere mit dem Coronavirus anzustecken.