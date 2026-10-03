i Autoschlüssel pixabay.com Versteckte Notfall-Funktion Schlüssel im Getränkehalter: Darum! Bei vielen modernen Autos findet sich ein Schlüssel-Symbol im Getränkehalter. Was es damit auf sich hat und warum du es kennen solltest. Von Technik Heute 03.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die meisten Autos mit Keyless-System machen das Leben leichter: Die Türen entriegeln automatisch und der Motor springt per Knopfdruck an. Doch was tun, wenn die Batterie im Schlüssel leer ist?

Genau hier kommt das kleine Schlüssel-Symbol ins Spiel, das sich bei vielen Fahrzeugen im Getränkehalter befindet. Es zeigt dir, wo du den Schlüssel hinhalten musst, um das Auto trotz leerer Batterie zu starten.

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Wie es bei inside digital heißt, enthalten Funkschlüssel neben dem aktiven Transponder auch einen passiven RFID-Chip. Dieser überträgt Informationen auch dann, wenn die Batterie leer ist. Allerdings muss der Schlüssel dafür ganz nahe an das Lesegerät gehalten werden.

So kommst du trotz leerer Batterie ins Auto

Zunächst versteckt sich in den meisten Funkschlüsseln ein kleiner mechanischer Notschlüssel. Mit seiner Hilfe lässt sich die Fahrzeugtür mechanisch aufsperren. Das Türschloss befindet sich dabei oft unter einer Abdeckkappe am Griff.

Beim Starten musst du den Schlüssel einfach an das Schlüssel-Symbol halten und den Startknopf betätigen. Der Motor sollte dann anspringen. Wichtig: Das Öffnen per Notschlüssel kann bei manchen Modellen die Alarmanlage auslösen. Der Notstart deaktiviert den Alarm aber wieder.

Nicht immer im Getränkehalter

Das Schlüssel-Symbol befindet sich nicht bei allen Autos im Getränkehalter. Je nach Hersteller kann es auch an der Lenksäule, der Mittelkonsole oder direkt beim Startknopf sein. Ein Blick in die Bedienungsanleitung lohnt sich.

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Experten empfehlen außerdem, Ersatzbatterien im Handschuhfach zu deponieren. So ist der Schlüssel im Notfall schnell wieder voll einsatzfähig. Eine Werkstatt brauchst du für den Batteriewechsel meist nicht.