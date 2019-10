Schmiding: Erneut Baby-Alarm im Nashorn-Gehege

Nach Baby "Nio" darf man sich nun im Schmidinger Zoo erneut über Nachwuchs im Gehege der Nashörner freuen. "Heute" hat die ersten Fotos des süßen Vierbeiners.

Sehr wackelig auf den Beinen

Vor rund drei Wochen verkündeten Verantwortliche des Zoos in Schmiding (Bez. Wels-Land) mit großer Freude die Geburt von Nashorn-Baby "Nio" (wir berichteten ).Lange blieb der 50 Kilo schwere Nachwuchs nicht alleine. Denn nun herrscht schon wieder Baby-Alarm im Gehege der Nashörner. Wie der Zoo am Montag mitteilte, erblickte am Wochenende ein weiterer kleiner Bulle das Licht der Welt.Mama ist dieses Mal Nashorndame "Niki". Wie bei dem anderen Baby ist auch jetzt "Brutus" der Vater.Noch ist das Baby sehr wackelig auf den Beinen. Aber schon bald wird es der perfekte Spielgefährte für "Nio" sein.„Die neuerliche Geburt ist ein weiterer wichtiger Erfolg für das europäische Arterhaltungsprogramm für Breitmaulnashörner ", so Zoodirektor Andreas Artmann in einer Aussendung.