Schnee-Foto teilen und 50 Euro gewinnen

Schneefall bis in den Osten: Am Donnerstag werden viele Teile Österreichs angezuckert. Wie hältst den Wintereinbruch mit deiner Kamera fest?

Die Wettervorhersage für die nächsten Tage

Kälteeinbruch vor dem Wochenende: Der Donnerstag hat bewölkt und trüb begonnen, von Vorarlberg bis Oberösterreich schneite es zeitweise. Hast du die Gelegenheit genützt, die frischen Flocken mit deiner Kamera festzuhalten? Dann bist du bei "Heute" an der richtigen Adresse.Sende dein Schnee-Foto anoder teile es per-App. Wie bei allen Leserfotos gilt: Schafft es deine Aufnahme in die Zeitung, bedanken wir uns mit 50 Euro für deine Einsendung.Am Freitag geht es mit vielen Wolken verbreitet trüb in den Tag, im Westen von der Früh weg auch nass. Im Laufe des Tages breitet sich der Regen- und Schneefall nach Osten aus, im Bregenzerwald und im Arlberggebiet regnet oder schneit es zeitweise auch kräftig. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen den tiefen Lagen im Süden und 800 bis 1100 Metern in den Nordalpen. Anfangs weht am Alpenostrand kräftiger bis stürmischer Südostwind, später im Westen teils kräftiger Südwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +7 Grad.Der Samstag beginnt im Westen mit einigen Regen- sowie Schneefällen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1200 m, inneralpin schneit es bis in die tiefen Lagen. Im Tagesverlauf breitet sich der Niederschlag ostwärts entlang der Nordalpen aus, im Mühlviertel schneit es bis auf 600 Meter. Im Süden bleibt es dagegen trocken. Der Wind weht kräftig bis stürmisch aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen maximal 0 bis 8 Grad.